Após veto a Milly, Anderson quer Flim com mais autores locais

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), sinaliza que haverá mudanças na configuração da Flim (Feira Literomusical) da cidade, que seria realizada neste fim de semana e foi suspensa.
O evento foi adiado após onda de desistências de escritores e artistas convidados, que cancelaram a participação em solidariedade à jornalista e escritora Milly Lacombe, que faria a mesa de abertura do evento e foi vetada por Anderson.
Em vídeo postado nas redes sociais, na noite de sexta-feira (19), Anderson justificou a decisão de vetar a participação da jornalista: “A gente não pode confundir a liberdade de expressão com libertinagem”, disse o prefeito. Para ele, Milly “agrediu muitas famílias” ao criticar a família tradicional em um podcast.
No episódio, ela faz críticas ao conceito de família tradicional: “Essa família tradicional, branca, conservadora, brasileira é um horror. É a base do fascismo, falemos a verdade, né?”, disse a jornalista.
No mesmo vídeo, Anderson sinalizou para mudanças na composição da Flim, cuja nova data, segundo ele, deve ser anunciada nos próximos dias.
“Nós achamos melhor marcar uma nova data, até para que a gente possa reestruturar, da própria coordenação, de todos que irão participar. Foi a minha solicitação que a gente dê mais espaços pros nossos artistas da cidade, da região do Vale do Paraíba, que a gente possa dar espaço para eles”, afirmou.
“Eles são os protagonistas dessa feira, que fomenta a cultura. E não tenha dúvida que nós vamos realizar a Flim. Uma nova data será divulgada agora nos próximos dias”, completou.
Milly afirmou que a frase dela foi retirada do contexto. Artistas classificaram a medida como “censura” e o Ministério da Cultura informou que vai cobrar informações sobre o caso.