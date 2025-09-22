Após veto a Milly, Anderson quer Flim com mais autores locais

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), sinaliza que haverá mudanças na configuração da Flim (Feira Literomusical) da cidade, que seria realizada neste fim de semana e foi suspensa.

O evento foi adiado após onda de desistências de escritores e artistas convidados, que cancelaram a participação em solidariedade à jornalista e escritora Milly Lacombe, que faria a mesa de abertura do evento e foi vetada por Anderson.