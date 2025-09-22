Médica é afastada após morte de paciente de 5 anos

A médica plantonista responsável pelos primeiros atendimentos de um menino de 5 anos que morreu no último dia 16 acabou afastada.
Os pais da criança denunciam negligência, alegando que não foram solicitados exames nem realizada a transferência necessária para tratamento adequado.
O caso ocorreu no Hospital Municipal Dr. Augusto Dias Cardoso, em Cajueiro (AL). Em nota oficial, o município informou que abriu um processo interno para apurar responsabilidades.
De acordo com a Prefeitura, o menino deu entrada na unidade no dia 15 de setembro e foi atendido por uma equipe formada por médica plantonista, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
No dia seguinte, com o agravamento do quadro clínico, foram realizadas intubação, administração de medicações, manobras de reanimação e acionamento da regulação para transferência da criança a Maceió.