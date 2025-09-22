24 de setembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Médica é afastada após morte de paciente de 5 anos

Por Da Redação | Maceió
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Médica é afastada após morte de paciente de 5 anos
Médica é afastada após morte de paciente de 5 anos

A médica plantonista responsável pelos primeiros atendimentos de um menino de 5 anos que morreu no último dia 16 acabou afastada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os pais da criança denunciam negligência, alegando que não foram solicitados exames nem realizada a transferência necessária para tratamento adequado.

O caso ocorreu no Hospital Municipal Dr. Augusto Dias Cardoso, em Cajueiro (AL). Em nota oficial, o município informou que abriu um processo interno para apurar responsabilidades.

De acordo com a Prefeitura, o menino deu entrada na unidade no dia 15 de setembro e foi atendido por uma equipe formada por médica plantonista, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

No dia seguinte, com o agravamento do quadro clínico, foram realizadas intubação, administração de medicações, manobras de reanimação e acionamento da regulação para transferência da criança a Maceió.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários