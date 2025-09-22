Passageiro agride motorista de app com facão por causa de rota

Um motorista de aplicativo foi agredido com um facão pelo passageiro após uma discussão sobre o ponto de parada da corrida. O caso aconteceu na última quinta-feira.

O episódio ocorreu em Toledo, no Paraná. Imagens registradas mostram duas mulheres no carro com o agressor. O motorista tentou explicar que estava seguindo as indicações do GPS, mas o passageiro insistiu em parar em outro local.