24 de setembro de 2025
VIOLÊNCIA

Passageiro agride motorista de app com facão por causa de rota

Por Da Redação | Toledo (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Passageiro agride motorista de app com facão por causa de rota
Um motorista de aplicativo foi agredido com um facão pelo passageiro após uma discussão sobre o ponto de parada da corrida. O caso aconteceu na última quinta-feira.

O episódio ocorreu em Toledo, no Paraná. Imagens registradas mostram duas mulheres no carro com o agressor. O motorista tentou explicar que estava seguindo as indicações do GPS, mas o passageiro insistiu em parar em outro local.

A situação se agravou quando o passageiro saiu do veículo e continuou atacando tanto o carro quanto o motorista, causando danos ao automóvel e ferimentos ao profissional.

A vítima conseguiu escapar e registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade.

