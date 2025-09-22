'Fiquei apavorada'; ela recebeu R$ 18 mil por engano e devolveu

Uma baiana de 63 anos passou por um susto ao receber, por engano, um Pix no valor de R$ 18 mil. Ela procurou imediatamente formas de devolver a quantia enviada equivocadamente.
O caso ocorreu na Bahia. Reasilvia Bitencourt, que trabalha com receptivo turístico, contou à TV Bahia que foi abordada por uma turista de Rondonia para tirar uma foto. Normalmente, a baiana cobra R$ 20 pelo registro, mas a visitante havia transferido apenas R$ 2.
Para corrigir o valor, a turista realizou uma nova transferência de R$ 18, mas acabou enviando R$ 18 mil por engano, gerando surpresa e preocupação em Reasilvia.