Vídeo flagra homem matando a mulher degolada no meio da rua

Um crime brutal chocou os moradores de Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde desta segunda-feira (25). Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após matar a companheira degolada em um lote vago, no centro da cidade. O crime foi filmado por testemunhas.
Segundo a Polícia Militar, o feminicídio foi presenciado por populares, que acionaram as autoridades. Nos vídeos, é possível ouvir uma pessoa narrando: “Ele tá tentando reanimar ela, mas já matou ela”.
Após o crime, o homem, ainda com as roupas e mãos sujas de sangue, deixou o local em direção à rodoviária, onde foi detido por policiais.
Ao ser preso, ele afirmou que matou a companheira porque estaria cansado de supostas traições. Em depoimento inicial, disse que com o crime “nem ele nem a mulher sofreriam mais”.
Investigação
A PM confirmou a prisão em flagrante, e o caso agora está sob investigação da Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do feminicídio. O crime gerou revolta nas redes sociais, com manifestações de luto e pedidos de justiça.