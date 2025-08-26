Vídeo flagra homem matando a mulher degolada no meio da rua

Um crime brutal chocou os moradores de Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Rio Doce, na tarde desta segunda-feira (25). Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após matar a companheira degolada em um lote vago, no centro da cidade. O crime foi filmado por testemunhas.

Segundo a Polícia Militar, o feminicídio foi presenciado por populares, que acionaram as autoridades. Nos vídeos, é possível ouvir uma pessoa narrando: “Ele tá tentando reanimar ela, mas já matou ela”.