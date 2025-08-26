Jovem grávida é achada morta com sinais de violência em rodovia

Taila Camila Gomes de Souza, de 28 anos, foi encontrada morta às margens da PR-454, entre Astorga e Jaguapitã, nesta segunda-feira (25). A polícia investiga o crime, que chocou o norte do Paraná e o país.
Segundo informações preliminares, a jovem, que estava no início da gestação, apresentava ferimentos provocados por faca e tiros. Perto do corpo, os policiais localizaram cápsulas de pistola calibre 9mm, indício de execução.
A Polícia Civil do Paraná abriu inquérito para apurar as circunstâncias do crime e já começou a ouvir familiares da vítima. A linha de investigação ainda não foi divulgada, mas a polícia trabalha para identificar os suspeitos e a motivação do assassinato.
A morte de Taila Camila causou comoção entre amigos e moradores da região. Nas redes sociais, mensagens de luto e pedidos de justiça se multiplicam.