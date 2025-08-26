26 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Jovem grávida é achada morta com sinais de violência em rodovia

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Taila Camila Gomes de Souza, de 28 anos, foi encontrada morta às margens da PR-454, entre Astorga e Jaguapitã, nesta segunda-feira (25). A polícia investiga o crime, que chocou o norte do Paraná e o país.

Segundo informações preliminares, a jovem, que estava no início da gestação, apresentava ferimentos provocados por faca e tiros. Perto do corpo, os policiais localizaram cápsulas de pistola calibre 9mm, indício de execução.

A Polícia Civil do Paraná abriu inquérito para apurar as circunstâncias do crime e já começou a ouvir familiares da vítima. A linha de investigação ainda não foi divulgada, mas a polícia trabalha para identificar os suspeitos e a motivação do assassinato.

A morte de Taila Camila causou comoção entre amigos e moradores da região. Nas redes sociais, mensagens de luto e pedidos de justiça se multiplicam.

