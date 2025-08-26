Homem mata esposa a facadas e envia fotos do corpo para a família

Lucas França Rodrigues, de 22 anos, matou a esposa Ana Paula Abreu Carneiro de Oliveira, de 33 anos, com pelo menos 20 facadas, e em seguida enviou fotos da cena do crime para familiares da vítima. O crime bárbaro chocou a cidade de Sinop (480 km de Cuiabá) neste último domingo (24).

De acordo com a Polícia Civil, logo após o assassinato, Lucas ligou para a irmã de Ana Paula, confessou o crime e compartilhou imagens do corpo ensanguentado. A cunhada da vítima, desesperada, acionou imediatamente a Polícia Militar.