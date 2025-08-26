Homem mata esposa a facadas e envia fotos do corpo para a família

Lucas França Rodrigues, de 22 anos, matou a esposa Ana Paula Abreu Carneiro de Oliveira, de 33 anos, com pelo menos 20 facadas, e em seguida enviou fotos da cena do crime para familiares da vítima. O crime bárbaro chocou a cidade de Sinop (480 km de Cuiabá) neste último domingo (24).
De acordo com a Polícia Civil, logo após o assassinato, Lucas ligou para a irmã de Ana Paula, confessou o crime e compartilhou imagens do corpo ensanguentado. A cunhada da vítima, desesperada, acionou imediatamente a Polícia Militar.
Horas antes do feminicídio, Lucas mantinha em suas redes sociais um perfil voltado a conteúdos religiosos. Em uma das postagens, ele chegou a compartilhar uma passagem bíblica: “Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a Igreja e deu a sua vida por ela”.
A contradição entre os discursos publicados e a violência cometida chama a atenção dos investigadores.
Investigação
A Polícia Civil apura as circunstâncias do crime e tenta entender a motivação do feminicídio. O caso gera forte repercussão em Mato Grosso e levanta novos debates sobre violência contra a mulher no país.
Amigos e familiares de Ana Paula usaram as redes sociais para lamentar a morte e pedir justiça. O corpo da vítima foi velado e sepultado nesta segunda-feira (25).