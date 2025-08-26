26 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

Jovem achada morta; filho de 3 anos fica 3 dias ao lado do corpo

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Uma tragédia chocante: uma jovem de 26 anos foi encontrada morta dentro de casa, já em estado avançado de decomposição. O corpo foi localizado na última sexta-feira (22), por uma amiga que decidiu verificar por que a vítima não respondia a ligações.

O detalhe mais cruel do caso revoltou familiares e vizinhos: o filho da vítima, um menino de 3 anos com deficiência física, permaneceu trancado por três dias dentro do imóvel, sem comida e ao lado do corpo da mãe. A criança foi resgatada extremamente debilitada, mas sobreviveu.

O que se sabe até agora

Testemunhas relataram que a jovem vinha sofrendo ameaças constantes de um vizinho. Dias antes do crime, os dois discutiram e a vítima voltou a ser intimidada. Na quarta-feira (20), moradores ouviram gritos de socorro vindos da residência.

O corpo foi sepultado em caixão lacrado, devido ao avançado estado de decomposição. A família, em choque, clama por justiça.

Suspeito foragido

O vizinho apontado como suspeito está foragido. A Polícia Civil busca pistas para localizar o homem e esclarecer as circunstâncias do homicídio.

A morte da jovem e a situação desesperadora enfrentada pelo filho mobilizaram a comunidade local. Nas redes sociais, moradores pedem punição exemplar ao responsável pelo crime.

