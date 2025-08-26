Jovem achada morta; filho de 3 anos fica 3 dias ao lado do corpo

Uma tragédia chocante: uma jovem de 26 anos foi encontrada morta dentro de casa, já em estado avançado de decomposição. O corpo foi localizado na última sexta-feira (22), por uma amiga que decidiu verificar por que a vítima não respondia a ligações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O detalhe mais cruel do caso revoltou familiares e vizinhos: o filho da vítima, um menino de 3 anos com deficiência física, permaneceu trancado por três dias dentro do imóvel, sem comida e ao lado do corpo da mãe. A criança foi resgatada extremamente debilitada, mas sobreviveu.

O que se sabe até agora