Jovem achada morta; filho de 3 anos fica 3 dias ao lado do corpo

Uma tragédia chocante: uma jovem de 26 anos foi encontrada morta dentro de casa, já em estado avançado de decomposição. O corpo foi localizado na última sexta-feira (22), por uma amiga que decidiu verificar por que a vítima não respondia a ligações.
O detalhe mais cruel do caso revoltou familiares e vizinhos: o filho da vítima, um menino de 3 anos com deficiência física, permaneceu trancado por três dias dentro do imóvel, sem comida e ao lado do corpo da mãe. A criança foi resgatada extremamente debilitada, mas sobreviveu.
O que se sabe até agora
Testemunhas relataram que a jovem vinha sofrendo ameaças constantes de um vizinho. Dias antes do crime, os dois discutiram e a vítima voltou a ser intimidada. Na quarta-feira (20), moradores ouviram gritos de socorro vindos da residência.
O corpo foi sepultado em caixão lacrado, devido ao avançado estado de decomposição. A família, em choque, clama por justiça.
Suspeito foragido
O vizinho apontado como suspeito está foragido. A Polícia Civil busca pistas para localizar o homem e esclarecer as circunstâncias do homicídio.
A morte da jovem e a situação desesperadora enfrentada pelo filho mobilizaram a comunidade local. Nas redes sociais, moradores pedem punição exemplar ao responsável pelo crime.