Adolescente que ‘largou o crime’ é baleado na porta de padaria

Um adolescente de 14 anos foi baleado na frente de uma padaria, na noite dessa segunda-feira (25). O crime foi no bairro Dona Rosarinha, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Militar foi acionada após os disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma moto, atiraram e fugiram rapidamente. Aos militares, o adolescente contou que estava em frente ao estabelecimento com o amigo quando foi surpreendido pelos suspeitos, que gritaram que teriam “desenrolo” e que não era para o menor correr.