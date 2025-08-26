Adolescente que ‘largou o crime’ é baleado na porta de padaria

Um adolescente de 14 anos foi baleado na frente de uma padaria, na noite dessa segunda-feira (25). O crime foi no bairro Dona Rosarinha, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A Polícia Militar foi acionada após os disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que dois homens chegaram em uma moto, atiraram e fugiram rapidamente. Aos militares, o adolescente contou que estava em frente ao estabelecimento com o amigo quando foi surpreendido pelos suspeitos, que gritaram que teriam “desenrolo” e que não era para o menor correr.
O garupa fez os disparos na direção do adolescente. Ao perceber que foi atingido na costela, o adolescente correu, mas foi perseguido e baleado de raspão no olho esquerdo. Ainda assim, ele conseguiu pular muros e se esconder. Ele afirmou que o amigo não tinha nada a ver com a história e que os tiros eram exclusivos para ele.
O boletim de ocorrência traz um relato do adolescente sobre o histórico no crime. Ele revelou que vendia drogas naquela região para um morador do bairro Capitão Eduardo. Ele foi apreendido no último dia 5, mas afirmou que depois não se envolveu mais com “o movimento”.
O adolescente indicou um homem que seria o autor dos disparos, morador do mesmo bairro. A polícia foi até a residência indicada, mas a avó disse que o neto não estava em casa e que teria saído com a namorada horas antes. O caso será investigado pela 2ª DP de Santa Luzia.
* Com informações do jornal O Tempo