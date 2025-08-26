26 de agosto de 2025
TRÂNSITO

Motociclista fica gravemente ferido após acidente em São José

Por Da redação | São José dos Campos
Reprodução/Life Informa
Veículos envolvidos no acidente em São José dos Campos
Veículos envolvidos no acidente em São José dos Campos

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na alça de acesso do viaduto da Johnson, que liga a avenida Deputado Benedito Matarazzo e a região sul de São José dos Campos. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (26), por volta das 9h30.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia pela avenida em direção à alça quando perdeu o controle, bateu contra o guardrail e acabou sendo arremessado para debaixo de uma carreta que passava pelo local. O motorista da carreta ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.

O motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para o Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana interditaram a alça de acesso do viaduto Johnson, o que causou reflexos no trânsito. O fluxo da avenida Benedito Matarazzo foi desviado para o bairro Jardim das Indústrias, com retorno apenas na rotatória da Johnson para quem precisava seguir em direção à zona sul.

