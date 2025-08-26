Motociclista fica gravemente ferido após acidente em São José

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na alça de acesso do viaduto da Johnson, que liga a avenida Deputado Benedito Matarazzo e a região sul de São José dos Campos. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (26), por volta das 9h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia pela avenida em direção à alça quando perdeu o controle, bateu contra o guardrail e acabou sendo arremessado para debaixo de uma carreta que passava pelo local. O motorista da carreta ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.