Motociclista fica gravemente ferido após acidente em São José

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na alça de acesso do viaduto da Johnson, que liga a avenida Deputado Benedito Matarazzo e a região sul de São José dos Campos. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (26), por volta das 9h30.
De acordo com a Polícia Militar, o motociclista seguia pela avenida em direção à alça quando perdeu o controle, bateu contra o guardrail e acabou sendo arremessado para debaixo de uma carreta que passava pelo local. O motorista da carreta ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.
O motociclista ficou gravemente ferido e foi socorrido pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levado para o Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana interditaram a alça de acesso do viaduto Johnson, o que causou reflexos no trânsito. O fluxo da avenida Benedito Matarazzo foi desviado para o bairro Jardim das Indústrias, com retorno apenas na rotatória da Johnson para quem precisava seguir em direção à zona sul.