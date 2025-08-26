Mistério cerca morte do joseense Yago em hotel de luxo na Grécia

A morte de Yago Campos, de 25 anos, natural de São José dos Campos, está cercada de mistério. Ele foi encontrado sem vida dentro da banheira de um hotel de luxo na ilha de Mykonos, um dos destinos turísticos mais exclusivos da Grécia.
Ao lado dele, também inconsciente, estava o ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, que sobreviveu após ser socorrido e segue em recuperação.
Água escorrendo levou funcionários a descobrirem os jovens
Segundo o portal grego ProtoThema, funcionários do setor de limpeza notaram água escorrendo do quarto para o corredor e decidiram entrar. No local, encontraram os dois brasileiros desacordados na banheira.
Equipes médicas foram acionadas imediatamente, mas Yago morreu ainda no local, enquanto Ryan foi encaminhado ao hospital após ser retirado em estado grave. O influenciador chegou a ficar em coma, mas já recuperou a consciência.
Investigação e autópsia
As autoridades gregas abriram investigação para esclarecer o que aconteceu no quarto do hotel. Materiais foram recolhidos e encaminhados para análise. A causa da morte de Yago será confirmada por autópsia, já solicitada pelo Ministério Público local.
Homenagens no Brasil
A notícia da morte de Yago gerou grande comoção em São José, onde ele já havia trabalhado no aeroporto internacional da cidade.
Nas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens e pediram respeito. “Meu irmão era um ser humano ímpar, trabalhador e cheio de sonhos. Até agora não sabemos o que aconteceu. A autópsia ainda não foi concluída. Peço encarecidamente que respeitem nossa dor”, escreveu a irmã do jovem.