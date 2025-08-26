Mistério cerca morte do joseense Yago em hotel de luxo na Grécia

A morte de Yago Campos, de 25 anos, natural de São José dos Campos, está cercada de mistério. Ele foi encontrado sem vida dentro da banheira de um hotel de luxo na ilha de Mykonos, um dos destinos turísticos mais exclusivos da Grécia.

Ao lado dele, também inconsciente, estava o ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, que sobreviveu após ser socorrido e segue em recuperação.

Água escorrendo levou funcionários a descobrirem os jovens