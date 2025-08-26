26 de agosto de 2025
DESAPARECIDO

Onde está Rodrigo? Homem saiu de casa e não voltou em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Um homem de 45 anos, identificado como Rodrigo Martins Siqueira, está desaparecido em São José dos Campos desde o último sábado (26). Morador do bairro Chácaras Reunidas, ele saiu de casa por volta das 20h sem informar para onde ia.

Segundo a família, Rodrigo foi visto pela última vez descendo a serra a pé, no sentido Caraguatatuba. Na ocasião, ele usava óculos, boné azul, uma blusa de frio, calça escura e sapatos pretos ou azuis.

Ele tem pele morena clara, cabelos escuros, olhos esverdeados e costuma usar a barba comprida.

Quem tiver qualquer informação pode acionar a família pelo telefone (12) 97403-0578.

