26 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
MORTE

Adeus, Zé Dimas: idoso morre atropelado na zona sul de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
Da redação
Reprodução
Rua Turim, onde o acidente aconteceu
O aposentado José Dimas Luiz da Silva, de 68 anos, morreu atropelado na zona sul de São José dos Campos. O acidente trágico aconteceu na tarde de segunda-feira (25) no bairro Parque Interlagos, e foi registrado no 7º DP (Distrito Policial) como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele foi atingido por um Volkswagen Gol, de cor cinza.

José Dimas chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito às 17h06, conforme atestado pela equipe médica.

A ocorrência contou com o depoimento de uma testemunha e foi comunicada à polícia pela filha da vítima.

A Polícia Civil requisitou exame necroscópico e abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

