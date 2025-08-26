Adeus, Zé Dimas: idoso morre atropelado na zona sul de São José

O aposentado José Dimas Luiz da Silva, de 68 anos, morreu atropelado na zona sul de São José dos Campos. O acidente trágico aconteceu na tarde de segunda-feira (25) no bairro Parque Interlagos, e foi registrado no 7º DP (Distrito Policial) como homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações do boletim de ocorrência, ele foi atingido por um Volkswagen Gol, de cor cinza.
José Dimas chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito às 17h06, conforme atestado pela equipe médica.
A ocorrência contou com o depoimento de uma testemunha e foi comunicada à polícia pela filha da vítima.
A Polícia Civil requisitou exame necroscópico e abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente.