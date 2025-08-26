Tragédia em Aparecida: acidente e morte a metros do Santuário

Um homem de 26 anos morreu na manhã desta terça-feira (26) ao se jogar de um viaduto na Via Dutra, em Aparecida, a poucos metros do principal acesso ao Santuário Nacional de Aparecida, um dos maiores centros de fé católica do mundo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima caiu de uma altura de aproximadamente seis metros, na rua Padre Gebardo. O óbito foi constatado ainda no local por médicos da Unidade de Suporte Avançado.

Andarilho provocou confusão na Dutra