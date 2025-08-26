26 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE NO VALE

Tragédia em Aparecida: acidente e morte a metros do Santuário

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Um homem de 26 anos morreu na manhã desta terça-feira (26) ao se jogar de um viaduto na Via Dutra, em Aparecida, a poucos metros do principal acesso ao Santuário Nacional de Aparecida, um dos maiores centros de fé católica do mundo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a vítima caiu de uma altura de aproximadamente seis metros, na rua Padre Gebardo. O óbito foi constatado ainda no local por médicos da Unidade de Suporte Avançado.

Andarilho provocou confusão na Dutra

Testemunhas relataram que o homem seria um andarilho. Antes de se jogar do viaduto, ele teria caminhado pela pista da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 71, tentando parar veículos.

A atitude provocou acidentes: um motociclista caiu após tentar desviar, enquanto outro colidiu contra um ônibus. Ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos dois condutores.

Reflexos no trânsito

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Samu e da concessionária que administra a rodovia. O trânsito na Dutra, sentido Rio de Janeiro, registrava lentidão durante a manhã, em função do atendimento da ocorrência.

Investigação

A Polícia Civil de Aparecida deve apurar as circunstâncias do caso. A identidade da vítima não foi divulgada oficialmente até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários