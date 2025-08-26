Homem é preso pela PRF com moto 'clone' na Via Dutra, em Jacareí

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem de 56 anos que transitava em uma moto "clonada" em seu próprio nome, próximo à praça de pedágio da rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, tarde dessa segunda-feira (25).

Durante fiscalização no local, os policiais abordaram o condutor de uma Suzuki Intruder. Ele apresentou sua habilitação e o documento da moto, em seu nome.