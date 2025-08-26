Homem é preso pela PRF com moto 'clone' na Via Dutra, em Jacareí

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um homem de 56 anos que transitava em uma moto "clonada" em seu próprio nome, próximo à praça de pedágio da rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, tarde dessa segunda-feira (25).
Durante fiscalização no local, os policiais abordaram o condutor de uma Suzuki Intruder. Ele apresentou sua habilitação e o documento da moto, em seu nome.
Em uma fiscalização mais detalhada, os policiais identificaram que a numeração do chassi e do motor não eram os mesmos cadastrados para a moto do documento, apesar de a placa coincidir.
Ao ser questionado, o homem disse não saber dessa diferença e que havia comprado esse veículo 0 km na concessionária. Segundo a PRF, a moto identificada pelo número do chassi não tinha placa cadastrada e estava com o seu cadastro baixado no Renavam. Isso significa que não podia estar circulando.
Posteriormente, o homem confessou que tinha a moto original do documento e que havia comprado essa, de mesmo modelo, não cadastrada. Afirmou que mandou confeccionar uma placa igual da original, já que eram de mesmo modelo e circulava com as duas pelas vias públicas.
Ele foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Jacareí.