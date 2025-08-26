Dupla tenta assaltar 'biqueira' e acaba espancada na região

Dois homens, de 19 e 23 anos, foram detidos pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (25) após uma tentativa de roubo na Rua Irene, no bairro Acaraú, em Ubatuba. De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla, armada, tentou assaltar um ponto de venda de drogas. No entanto, os ocupantes do local perceberam que a arma não estava municiada e reagiram, entrando em luta corporal com os suspeitos. Durante a confusão, a arma foi tomada pelos agressores.

Um motorista de aplicativo, acionado pelos jovens, relatou que cancelou a corrida ao notar que havia quatro indivíduos e que um deles estava armado.