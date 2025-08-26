VALE: Por desavença com a avó, homem tenta matar outro esfaqueado

Por desavença com a avó, um homem tentou matar outro esfaqueado em Caçapava. Um homem de 55 anos foi ferido por faca na manhã de segunda-feira (25), na rua José Francisco Teixeira, no bairro Vila Antonio Augusto.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados às 10h44 e encontraram a vítima ferida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fez o atendimento e conduziu o homem ao hospital. Após liberação médica, a vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência.