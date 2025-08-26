26 de agosto de 2025
VIOLÊNCIA

VALE: Por desavença com a avó, homem tenta matar outro esfaqueado

Por Jesse Nascimento | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Por desavença com a avó, um homem tentou matar outro esfaqueado em Caçapava. Um homem de 55 anos foi ferido por faca na manhã de segunda-feira (25), na rua José Francisco Teixeira, no bairro Vila Antonio Augusto.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados às 10h44 e encontraram a vítima ferida. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, fez o atendimento e conduziu o homem ao hospital. Após liberação médica, a vítima compareceu à delegacia para registrar a ocorrência.

De acordo com o registro, o suspeito, de 21 anos, foi detido em flagrante. Ele teria atacado com uma faca e, conforme relato dos policiais, afirmado que pretendia matar a vítima por conta de uma desavença envolvendo sua avó. A faca foi apreendida.

A autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por tentativa de homicídio. O indiciado permanece à disposição da Justiça.

