Polícia investiga morte de aposentado atropelado em São José

A Polícia Civil investiga a morte de um aposentado de 68 anos após um atropelamento ocorrido na rua Turim, no Parque Interlagos, região sul de São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (25).

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e está sendo apurada pelo 7º Distrito Policial.

