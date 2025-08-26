Polícia investiga morte de aposentado atropelado em São José

A Polícia Civil investiga a morte de um aposentado de 68 anos após um atropelamento ocorrido na rua Turim, no Parque Interlagos, região sul de São José dos Campos, na tarde de segunda-feira (25).
A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e está sendo apurada pelo 7º Distrito Policial.
Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de 34 anos, que dirigia o veículo envolvido no acidente, consta como investigado. Consta ainda uma mulher como testemunha. O veículo envolvido é um VW/Gol 1.0 (2010), vinculado a uma pessoa jurídica. A princípio, não houve flagrante no momento do fato.
A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de São José, onde o óbito foi confirmado às 17h06 pela equipe médica. A necropsia foi requisitada para determinar, com precisão, a causa da morte.
A declarante do boletim — filha da vítima — informou que soube do fato por meio de um parente e apresentou a notificação de ocorrência com os dados iniciais do caso. Ela não presenciou o atropelamento e foi dispensada de depoimento detalhado naquele momento.
A investigação criminal costuma seguir um roteiro técnico para esclarecer a dinâmica e apurar responsabilidades, como oitiva de envolvidos e testemunhas, análise documental, exame necroscópico, vistoria do local e do veículo, cálculos de dinâmica e eventuais imagens de câmeras.
Com o conjunto probatório, a autoridade policial conclui o inquérito e envia ao Ministério Público, que poderá oferecer denúncia ou solicitar diligências complementares.