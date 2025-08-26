Homem carbonizado em Taubaté é identificado: Gustavo Capellari

O homem encontrado carbonizado em Taubaté era de Sorocaba e a Polícia Civil investiga se ele foi trazido vivo e morto no Vale do Paraíba. O homem, de 36 anos, foi identificado como sendo Gustavo Capellari por exames de papiloscopia no IML (Instituto Médico Legal) de Taubaté.
Ele foi achado carbonizado no fim da tarde de sexta-feira (22), na estrada do Taboão, e tinha extensas queimaduras pelo corpo, de acordo com o boletim de ocorrência.
Após a identificação, os familiares de Gustavo foram comunicados e vieram para Taubaté. Eles realizaram os procedimentos legais para liberar o corpo. O traslado de Gustavo vai acontecer nesta terça-feira (26).
A polícia investiga se Gustavo foi trazido vivo e morto em Taubaté ou se foi morto em outro local e desovado na cidade do Vale do Paraíba.
Gustavo estava em liberdade condicional e havia sido condenado a cinco anos e 10 meses de prisão, em 2022, por associação para a produção e tráfico e condutas afins.
No fim de maio deste ano, a Justiça concedeu a liberdade condicional à vítima do homicídio encontrada em Taubaté.