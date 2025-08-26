Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quarta (27)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba terá tempo variável na quarta-feira (27), com sol intercalado por pancadas de chuva em algumas cidades, segundo dados do Climatempo.
Em São José dos Campos, a mínima deve ficar em 15° e a máxima em 27°. A manhã terá sol com pancadas de chuva, e à tarde o céu ficará encoberto por muitas nuvens. À noite, o tempo fica firme.
Taubaté terá mínima de 16° e máxima de 28°. A cidade deve registrar sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, mas sem chuva.
Em Guaratinguetá, a temperatura varia entre 16° e 28°. O dia será de sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece elevada.
Na litoral norte, Caraguatatuba terá mínima de 17° e máxima de 22°. O sol aparece entre nuvens com chuva passageira durante o dia. À noite, muitas nuvens, mas o tempo deve se manter firme.
Já em Campos do Jordão, a mínima prevista é de 12° e a máxima de 22°. O dia terá sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite.