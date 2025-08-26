Qual a previsão do tempo para São José nesta quarta (27)? Confira

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba terá tempo variável na quarta-feira (27), com sol intercalado por pancadas de chuva em algumas cidades, segundo dados do Climatempo.

Em São José dos Campos, a mínima deve ficar em 15° e a máxima em 27°. A manhã terá sol com pancadas de chuva, e à tarde o céu ficará encoberto por muitas nuvens. À noite, o tempo fica firme.