De SJC, Yago morreu em banheira de hotel luxuoso na Grécia

O brasileiro Yago Campos, de 25 anos, de São José dos Campos, morreu após ser encontrado inconsciente dentro da banheira de um quarto de hotel de luxo na ilha de Mykonos, no arquipélago das Cíclades, na Grécia. Ao lado dele estava o ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, que também foi localizado desacordado, mas sobreviveu e já se recupera no hospital.

Segundo o portal grego ProtoThema, o incidente ocorreu em um hotel situado na região da praia de Ornos, um dos destinos mais procurados da ilha. Funcionários do setor de limpeza perceberam que havia água escorrendo do quarto para o corredor e decidiram verificar a situação. Ao entrarem, encontraram os dois jovens brasileiros inconscientes dentro da banheira.