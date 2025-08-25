De SJC, Yago morreu em banheira de hotel luxuoso na Grécia

O brasileiro Yago Campos, de 25 anos, de São José dos Campos, morreu após ser encontrado inconsciente dentro da banheira de um quarto de hotel de luxo na ilha de Mykonos, no arquipélago das Cíclades, na Grécia. Ao lado dele estava o ator e criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, que também foi localizado desacordado, mas sobreviveu e já se recupera no hospital.
Segundo o portal grego ProtoThema, o incidente ocorreu em um hotel situado na região da praia de Ornos, um dos destinos mais procurados da ilha. Funcionários do setor de limpeza perceberam que havia água escorrendo do quarto para o corredor e decidiram verificar a situação. Ao entrarem, encontraram os dois jovens brasileiros inconscientes dentro da banheira.
Imediatamente, colaboradores do hotel acionaram os serviços de emergência. Equipes médicas tentaram reanimar Yago, mas ele teve a morte confirmada ainda no local pelos paramédicos. Ryan foi socorrido de ambulância e encaminhado ao Centro de Saúde de Mykonos.
O criador de conteúdo adulto, que soma mais de 270 mil seguidores no Instagram e cerca de 800 mil no Twitter/X, chegou a ficar em coma, mas recuperou a consciência. Segundo sua mãe, Érica Silveira, ele já está fora de perigo. “Ele está lúcido, falando normalmente e logo deixará o hospital”, disse em nota publicada nas redes sociais.
As autoridades gregas abriram investigação para apurar as circunstâncias do caso. O quarto em que os jovens estavam foi vistoriado, e materiais encontrados serão submetidos a análise pericial. A causa oficial da morte de Yago será determinada por meio de autópsia.
A morte de Yago provocou comoção em São José dos Campos. Ele chegou a trabalhar no Aeroporto Internacional da cidade. Amigos e familiares usaram as redes sociais para prestar homenagens e também para pedir respeito diante das especulações. “Meu irmão era um ser humano ímpar, trabalhador e cheio de sonhos. Até agora não sabemos o que aconteceu. A autópsia ainda não foi concluída. Peço encarecidamente que respeitem nossa dor”, escreveu a irmã do jovem em um desabafo.