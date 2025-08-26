Jovem de SJC morre na Grécia: 'Era sonhador', diz irmã de Yago

A morte do brasileiro Yago Campos, de 25 anos, de São José dos Campos, em uma piscina de hotel na ilha de Mykonos, na Grécia, no último fim de semana, gerou grande comoção. Além do luto, a família enfrenta uma onda de especulações.

Diante dos desencontros de informação, a irmã de Yago, Thamirys Campos fez um forte desabafo em suas redes sociais, pedindo respeito à memória do jovem e à dor da família. “Meu irmão era um ser humano ímpar, e eu não deveria ter que escrever aqui! Todos vocês não sabem respeitar a dor de uma família. Meu irmão era incrível, gentil! Nem nós sabemos ainda o que aconteceu. Deveriam respeitar uma mãe que perde um filho, um pai que está em prantos e uma irmã capaz de dar a própria vida por ele.”