Jovem de SJC morre na Grécia: 'Era sonhador', diz irmã de Yago

A morte do brasileiro Yago Campos, de 25 anos, de São José dos Campos, em uma piscina de hotel na ilha de Mykonos, na Grécia, no último fim de semana, gerou grande comoção. Além do luto, a família enfrenta uma onda de especulações.
Diante dos desencontros de informação, a irmã de Yago, Thamirys Campos fez um forte desabafo em suas redes sociais, pedindo respeito à memória do jovem e à dor da família. “Meu irmão era um ser humano ímpar, e eu não deveria ter que escrever aqui! Todos vocês não sabem respeitar a dor de uma família. Meu irmão era incrível, gentil! Nem nós sabemos ainda o que aconteceu. Deveriam respeitar uma mãe que perde um filho, um pai que está em prantos e uma irmã capaz de dar a própria vida por ele.”
Em sua mensagem, ela rebateu boatos que circularam desde a morte de Yago. “Meu irmão não era prostituto, nem drogado como estão dizendo. Ele era trabalhador, tinha sonhos e corria muito atrás deles. Vocês precisam aprender a usar a internet para o bem e não para destilar ódio. A autópsia ainda não foi concluída, ninguém sabe de fato o que aconteceu. Peço encarecidamente que todos cuidem das suas próprias vidas e deixem minha família sofrer em paz.”
O caso.
Yago foi encontrado morto na piscina, enquanto outro jovem brasileiro, o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, foi resgatado em estado grave. Ele já está consciente e fora de risco imediato, segundo familiares.
De acordo com a imprensa grega, funcionários do hotel retiraram os dois da água e acionaram a polícia. No quarto onde estavam hospedados, as autoridades encontraram um pó de origem ainda não identificada, que foi enviado para análise.
O corpo de Yago passará por autópsia, e o Itamaraty deve acompanhar o caso.
Comoção.
Amigos de Yago também se manifestaram nas redes sociais com homenagens. “Seis anos de amizade não se apagam. Compartilhei momentos incríveis com você, risadas que vou levar para sempre. Hoje a tristeza é imensa, mas sou grato por cada instante. Vou sentir sua falta todos os dias.”