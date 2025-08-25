Criador de conteúdo adulto é resgatado após morte de jovem de SJC

O brasileiro Yago Campos, de 25 anos, de São José dos Campos, morreu no fim de semana após ser encontrado em uma piscina de hotel na ilha de Mykonos, na Grécia. Outro jovem brasileiro, o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, também estava no local e chegou a ser socorrido em estado grave, mas já está consciente e fora de risco, segundo a mãe.
De acordo com o jornal grego Ekathimerini, os dois foram localizados por funcionários da limpeza do hotel, que acionaram rapidamente a polícia e as equipes de emergência.
Durante buscas no quarto em que estavam hospedados, as autoridades encontraram um pó de origem ainda não identificada, que foi encaminhado para análise laboratorial.
O corpo de Yago passará por autópsia para confirmar a causa da morte.
Amigos e familiares de Yago divulgaram uma nota pedindo respeito e reforçando que não há confirmação sobre a causa da morte. “Até o momento, não houve laudo nem autópsia concluída. O caso segue sob investigação. Qualquer versão que circule afirmando a causa da morte é mentirosa e não confirmada.”
Já a mãe de Ryan, Érica Silveira, publicou um comunicado para desmentir boatos sobre o estado de saúde do filho. “Gostaria de pedir encarecidamente que parem de vincular notícias falsas sobre o estado de saúde do meu filho. Ele já está fora de perigo, consciente e falando normalmente. Em breve, sairá do hospital.”
“Ryan está fora de perigo, hospitalizado e sendo medicado. Tudo ficará bem, peço que tenham empatia neste momento doloroso e delicado”, diz uma nota publicada na internet.
A morte de Yago causou grande comoção entre amigos e conhecidos, que publicaram homenagens nas redes sociais. Um deles escreveu. “Seis anos de amizade não se apagam. Compartilhei momentos incríveis com você, risadas que vou levar para sempre. Hoje a tristeza é imensa, mas sou grato por cada instante. Vou sentir sua falta todos os dias.”