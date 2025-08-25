Criador de conteúdo adulto é resgatado após morte de jovem de SJC

O brasileiro Yago Campos, de 25 anos, de São José dos Campos, morreu no fim de semana após ser encontrado em uma piscina de hotel na ilha de Mykonos, na Grécia. Outro jovem brasileiro, o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, também estava no local e chegou a ser socorrido em estado grave, mas já está consciente e fora de risco, segundo a mãe.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o jornal grego Ekathimerini, os dois foram localizados por funcionários da limpeza do hotel, que acionaram rapidamente a polícia e as equipes de emergência.