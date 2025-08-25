AGORA: Jovem de SJC é achado morto em piscina de hotel na Grécia

O brasileiro Yago Campos, de 25 anos, de São José dos Campos, morreu no fim de semana em um hotel na ilha de Mykonos, na Grécia. Ele foi encontrado sem vida dentro da piscina do local. Outro jovem brasileiro, o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, também estava no local e chegou a ser resgatado em estado grave, mas, segundo familiares, já está consciente e fora de risco imediato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o jornal grego Ekathimerini, repercutido pela imprensa internacional, os dois foram localizados por funcionários da limpeza do hotel, que acionaram imediatamente equipes de emergência e a polícia local.