AGORA: Jovem de SJC é achado morto em piscina de hotel na Grécia

O brasileiro Yago Campos, de 25 anos, de São José dos Campos, morreu no fim de semana em um hotel na ilha de Mykonos, na Grécia. Ele foi encontrado sem vida dentro da piscina do local. Outro jovem brasileiro, o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, também estava no local e chegou a ser resgatado em estado grave, mas, segundo familiares, já está consciente e fora de risco imediato.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o jornal grego Ekathimerini, repercutido pela imprensa internacional, os dois foram localizados por funcionários da limpeza do hotel, que acionaram imediatamente equipes de emergência e a polícia local.
Durante buscas no quarto ocupado pelos jovens, autoridades encontraram um pó de origem não identificada, que foi encaminhado para análise laboratorial.
Diante das especulações que circularam nas redes sociais, amigos de Yago divulgaram uma nota oficial, que está publicada em perfis de amigos do rapaz. “Até o momento, não houve laudo nem autópsia concluída. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes. Qualquer versão que circule afirmando a causa da morte é mentirosa e não confirmada.”
Os familiares também informaram que Ryan já está consciente e conversando, mas ainda não foi comunicado oficialmente sobre a morte do amigo.
“É essencial que a memória de Yago seja preservada com respeito e que sua família e amigos não sejam expostos a mais sofrimento por informações falsas.”
Amigos e conhecidos de Yago usaram as redes sociais para se despedir. Um deles desabafou. “Seis anos de amizade não se apagam. Compartilhei momentos incríveis com você, risadas que vou levar para sempre. Hoje a tristeza é imensa, mas sou grato por cada instante. Vou sentir sua falta todos os dias.”
Outro escreveu. “23/08, dia do meu aniversário, o dia que ele se foi. Cuida de mim aí de cima.”
A reportagem tentou contato com o Itamaraty para detalhes sobre a vinda do corpo de Yago para o Brasil, mas não obteve retorno até esta publicação.