Mãe é presa após filha ser achada morta e com marcas de agressão

Eliana Aparecida Simor Pereira, de 19 anos, foi presa na sexta-feira (22) suspeita de homicídio qualificado, tortura e impossibilidade de defesa da vítima, sua filha de seis meses de idade. O caso ocorreu em maio deste ano e está sob investigação para apurar responsabilidades adicionais.

O crime aconteceu em Espírito Santo. O pai da criança, Thiago Colodino Barcelos, já havia sido preso em maio e confessou participação no crime. Segundo o Ministério Público do Estado (MPES), a criança, Maya, sofria agressões desde os seis meses de idade, incluindo mordidas, fraturas e negligência com higiene e alimentação. A mãe, segundo a investigação, presenciava as agressões sem intervir e chegou a mentir para proteger o companheiro.