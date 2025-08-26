Cavalo morre queimado após incêndio criminoso em área rural

Um cavalo morreu carbonizado após um incêndio em uma propriedade rural na manhã de domingo (24). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura a suspeita de incêndio criminoso.

O incêndio atingiu a baia onde o animal estava com uma égua prenha, em Itaú de Minas (MG). Moradores da região conseguiram resgatar a égua com vida, mas o cavalo não sobreviveu.