Avó vai a júri após matar filha para cuidar do neto

Tânia Djanira será julgada nesta quinta-feira (28) por matar a própria filha, em um caso que chocou o Paraná. O julgamento está marcado para começar às 9h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Quatro Barras, em 2007. A vítima foi asfixiada e o corpo escondido debaixo da cama, sendo encontrado dois dias depois. Na época, mãe e filha disputavam a guarda do neto judicialmente.