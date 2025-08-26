26 de agosto de 2025
ASSASSINATO

Avó vai a júri após matar filha para cuidar do neto

Por Da Redação | Quatro Barras (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Tânia Djanira
Tânia Djanira

Tânia Djanira será julgada nesta quinta-feira (28) por matar a própria filha, em um caso que chocou o Paraná. O julgamento está marcado para começar às 9h.

O crime ocorreu em Quatro Barras, em 2007. A vítima foi asfixiada e o corpo escondido debaixo da cama, sendo encontrado dois dias depois. Na época, mãe e filha disputavam a guarda do neto judicialmente.

Tânia e o então companheiro, que teria ajudado no crime, ficaram foragidos por muitos anos. Ela foi presa em 2024, em Marilândia do Sul, após repercussão de uma reportagem televisiva. A acusada responde por homicídio triplamente qualificado.

