HOMICÍDIO

Confessou a morte do próprio pai e foi a julgamento

Indaial (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Dois homens serão julgados nesta quinta-feira (28) pelo assassinato do empresário Márcio Elizeu Melo. O julgamento está marcado para começar às 8h.

O crime aconteceu em Indaial, Santa Catarina, em janeiro de 2024. Matheus Melo, filho da vítima, confessou ter cometido o assassinato, enquanto a mãe foi socorrida e sobreviveu. Ele teria agido motivado pelo descontentamento de se sentir tratado como “mero funcionário” na empresa da família.

O amigo dele, Marcos Paulo Schwinden, é acusado de ter auxiliado no crime, mas nega participação. A defesa de Marcos afirma que não há provas suficientes para sua condenação.

