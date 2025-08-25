Confessou a morte do próprio pai e foi a julgamento

Dois homens serão julgados nesta quinta-feira (28) pelo assassinato do empresário Márcio Elizeu Melo. O julgamento está marcado para começar às 8h.

O crime aconteceu em Indaial, Santa Catarina, em janeiro de 2024. Matheus Melo, filho da vítima, confessou ter cometido o assassinato, enquanto a mãe foi socorrida e sobreviveu. Ele teria agido motivado pelo descontentamento de se sentir tratado como “mero funcionário” na empresa da família.