Polícia caça segundo suspeito de assalto em SJC

Policiais civis do 3º Distrito Policial de São José dos Campos, com apoio da Guarda Municipal, prenderam nesta segunda-feira (25) Flávio Andrade Lameira Filho, de 24 anos, apontado como um dos autores de um roubo de motocicleta ocorrido na região do Parque Industrial.

Durante o interrogatório, Flávio confessou participação no crime e revelou que a arma de fogo utilizada, assim como a motocicleta subtraída, estão em posse de seu comparsa, Renan Fernandes Matias, de 21 anos.