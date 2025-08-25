25 de agosto de 2025
PROCURA-SE

Polícia caça segundo suspeito de assalto em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Um dos suspeitos foi preso hoje
Policiais civis do 3º Distrito Policial de São José dos Campos, com apoio da Guarda Municipal, prenderam nesta segunda-feira (25) Flávio Andrade Lameira Filho, de 24 anos, apontado como um dos autores de um roubo de motocicleta ocorrido na região do Parque Industrial.

Durante o interrogatório, Flávio confessou participação no crime e revelou que a arma de fogo utilizada, assim como a motocicleta subtraída, estão em posse de seu comparsa, Renan Fernandes Matias, de 21 anos.

Renan já tem prisão temporária decretada, mas até o momento segue foragido. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar o investigado e recuperar tanto a motocicleta quanto a arma usada no assalto.

