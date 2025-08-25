26 de agosto de 2025
CRIME

Acabou preso após matar mãe e filho, que estavam desaparecidos

Por Da Redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos
Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte e na ocultação dos corpos de Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos, e de seu filho, Fábio José de Souza, de 46. A prisão ocorreu na última sexta-feira (22).

O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná. As vítimas estavam desaparecidas desde julho e moravam no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Após o sumiço, mensagens confusas enviadas a familiares aumentaram a desconfiança sobre o desaparecimento.

Os corpos foram localizados em Almirante Tamandaré, na região metropolitana da capital. A principal linha de investigação aponta para um duplo latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

A polícia segue com diligências para esclarecer a participação do suspeito e identificar outros possíveis envolvidos no crime.