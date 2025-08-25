Acabou preso após matar mãe e filho, que estavam desaparecidos

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte e na ocultação dos corpos de Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos, e de seu filho, Fábio José de Souza, de 46. A prisão ocorreu na última sexta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná. As vítimas estavam desaparecidas desde julho e moravam no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Após o sumiço, mensagens confusas enviadas a familiares aumentaram a desconfiança sobre o desaparecimento.