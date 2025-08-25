Rota do Caminho do Ouro é reconhecida como de relevante interesse

O Governo do Estado de São Paulo sancionou a Lei nº 18.181, publicada na última sexta-feira (22), que reconhece o antigo Caminho do Ouro Paulista como de relevante interesse cultural. A rota turística abrange Taubaté e outros municípios da região: Lagoinha, Cunha, Pindamonhangaba, Tremembé e São Luiz do Paraitinga.

O trajeto foi uma das principais rotas do período colonial, utilizado para o transporte de ouro e mercadorias entre Minas Gerais, o interior paulista e o litoral, contribuindo para a formação econômica e cultural do Vale do Paraíba e da Serra do Mar.

