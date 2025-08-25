25 de agosto de 2025
REGIÃO RICA

Rota do Caminho do Ouro é reconhecida como de relevante interesse

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

O Governo do Estado de São Paulo sancionou a Lei nº 18.181, publicada na última sexta-feira (22), que reconhece o antigo Caminho do Ouro Paulista como de relevante interesse cultural. A rota turística abrange Taubaté e outros municípios da região: Lagoinha, Cunha, Pindamonhangaba, Tremembé e São Luiz do Paraitinga.

O trajeto foi uma das principais rotas do período colonial, utilizado para o transporte de ouro e mercadorias entre Minas Gerais, o interior paulista e o litoral, contribuindo para a formação econômica e cultural do Vale do Paraíba e da Serra do Mar.

Com o reconhecimento oficial como patrimônio cultural, o governo pretende preservar a história, fomentar o turismo sustentável, valorizar a cultura local, gerar empregos e impulsionar a economia dos municípios contemplados.

Neste ano, já foram realizadas ações para resgatar a memória da rota. Em junho, ocorreu a primeira viagem de reconhecimento dos trechos mapeados, com representantes de cidades da região.

Também foi promovido o 1º Passeio Ciclístico Caminho do Ouro, que percorreu 70,5 quilômetros por áreas históricas e naturais de Taubaté, passando por capelas, cachoeiras e pontos históricos, com largada e chegada no Convento Santa Clara. A iniciativa destacou ainda o trabalho da paleógrafa Lia Mariotto, que comprovou a integração de Taubaté à rota colonial entre os séculos XVII e XVIII.

