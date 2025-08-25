Jovem locutora sofre acidente de moto e não resiste

A locutora de rádio Francieli Gomes Fernandes, de 29 anos, morreu em um acidente de moto na madrugada deste domingo (24). O condutor do veículo, ex-marido da vítima, ficou ferido.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A ocorrência foi registrada na BR-435, em Cerejeiras (RO), por volta das 4h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem perdeu o controle da motocicleta e os dois caíram na pista.
Francieli sofreu uma grave lesão no pescoço e não resistiu aos ferimentos, sendo encontrada já sem vida no local. O condutor foi socorrido consciente, porém desorientado, e encaminhado ao Hospital Municipal São Lucas. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.