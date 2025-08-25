25 de agosto de 2025
TRAGÉDIA

Jovem locutora sofre acidente de moto e não resiste

Por Da Redação | Cerejeiras (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Francieli Gomes Fernandes, de 29 anos
Francieli Gomes Fernandes, de 29 anos

A locutora de rádio Francieli Gomes Fernandes, de 29 anos, morreu em um acidente de moto na madrugada deste domingo (24). O condutor do veículo, ex-marido da vítima, ficou ferido.

A ocorrência foi registrada na BR-435, em Cerejeiras (RO), por volta das 4h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem perdeu o controle da motocicleta e os dois caíram na pista.

Francieli sofreu uma grave lesão no pescoço e não resistiu aos ferimentos, sendo encontrada já sem vida no local. O condutor foi socorrido consciente, porém desorientado, e encaminhado ao Hospital Municipal São Lucas. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

