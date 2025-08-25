Adolescentes espancam a abus@m de criança de 10 anos

Um menino de 10 anos foi agredido e ainda sofreu violência sexual por dois adolescentes após uma discussão motivada por um pássaro. As circunstâncias do caso ainda estão sob investigação das autoridades, mas aconteceu em 2023.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dois adolescentes envolvidos já foram identificados e estão sendo acompanhados por órgãos de proteção à criança e ao adolescente.