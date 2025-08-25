25 de agosto de 2025
HOMICÍDIO

Ataque a faca em casa tira vida de homem e fere mulher

Por Da Redação | Araxá (MG)
Pixabay
Um homem de 25 anos foi encontrado morto e uma mulher de 34 anos ficou ferida após um ataque dentro de uma residência na tarde de domingo (24). O suspeito não havia sido localizado até a última atualização do caso.

O crime aconteceu em Araxá, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem foi encontrado sem vida em um dos quartos da casa, enquanto a mulher estava na sala, com múltiplas perfurações no abdômen e nas pernas.

Ainda conforme os militares, a vítima ferida estava consciente, porém desorientada. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local antes de ser encaminhada para atendimento médico. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e tenta identificar o autor da violência.

