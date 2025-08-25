Aos 3 anos, menina morre afogada em piscina durante festa

Uma menina de 3 anos morreu afogada após cair em uma piscina coberta por lona durante uma confraternização familiar na noite de sábado (23).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu em Arapongas, no norte do Paraná. A criança, identificada como Lunna Valentina Diniz Porfírio, foi encontrada desacordada pelo pai no local.
Ela chegou a ser socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. O afogamento ocorreu no terreno da casa onde a família se reunia.