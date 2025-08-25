25 de agosto de 2025
TRAGÉDIA

Aos 3 anos, menina morre afogada em piscina durante festa

Por Da Redação | Arapongas (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Lunna Valentina
Lunna Valentina

Uma menina de 3 anos morreu afogada após cair em uma piscina coberta por lona durante uma confraternização familiar na noite de sábado (23).

O acidente aconteceu em Arapongas, no norte do Paraná. A criança, identificada como Lunna Valentina Diniz Porfírio, foi encontrada desacordada pelo pai no local.

Ela chegou a ser socorrida e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu. O afogamento ocorreu no terreno da casa onde a família se reunia.

