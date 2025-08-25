Após morte com diferença de 2h, casal é enterrado junto

Um casal de idosos que morreu com apenas duas horas de diferença foi sepultado na mesma cova, em um gesto que simbolizou a união de mais de quatro décadas de vida em comum.
O caso aconteceu em São João del-Rei, cidade histórica de Minas Gerais. Sebastião Francisco de Abreu, de 72 anos, faleceu na noite de quarta-feira (20) em decorrência de falência múltipla de órgãos e pneumonia. Duas horas depois, sua esposa, Almenzinda Maria da Fonseca de Abreu, de 71, sofreu um choque cardiogênico e também morreu, sem saber da perda do companheiro.
Juntos por 43 anos, o casal teve dois filhos e seis netos. Os irmãos Tadeu Inácio de Abreu, de 39 anos, e Tiago Vicente da Fonseca de Abreu, de 36, contaram que os pais sempre diziam que jamais se separariam. Por falta de vagas em gavetas do cemitério, os corpos acabaram sendo enterrados na mesma cova, um caixão sobre o outro.
O velório foi realizado em conjunto, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de São João del-Rei. Para os filhos, o desfecho representa a continuidade do vínculo que marcou a história dos pais: “Morreram juntos, foram sepultados juntos e não vão se separar nunca”, disse Tiago.