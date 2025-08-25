Após morte com diferença de 2h, casal é enterrado junto

Um casal de idosos que morreu com apenas duas horas de diferença foi sepultado na mesma cova, em um gesto que simbolizou a união de mais de quatro décadas de vida em comum.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em São João del-Rei, cidade histórica de Minas Gerais. Sebastião Francisco de Abreu, de 72 anos, faleceu na noite de quarta-feira (20) em decorrência de falência múltipla de órgãos e pneumonia. Duas horas depois, sua esposa, Almenzinda Maria da Fonseca de Abreu, de 71, sofreu um choque cardiogênico e também morreu, sem saber da perda do companheiro.