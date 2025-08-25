Mulher é encontrada sem vida e com as mãos amarradas em rio

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado na tarde de domingo (24). A vítima estava nua e com as mãos amarradas para trás, circunstância que reforça a suspeita de homicídio.

O achado ocorreu no Rio Parnaíba, em Teresina, na altura do bairro Pirajá, zona Norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi avistado por um pescador, que imediatamente acionou as autoridades.