Mulher é encontrada sem vida e com as mãos amarradas em rio

O corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado na tarde de domingo (24). A vítima estava nua e com as mãos amarradas para trás, circunstância que reforça a suspeita de homicídio.
O achado ocorreu no Rio Parnaíba, em Teresina, na altura do bairro Pirajá, zona Norte da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi avistado por um pescador, que imediatamente acionou as autoridades.
Peritos criminais verificaram escoriações, mas apenas a análise detalhada poderá confirmar se os ferimentos foram causados por agressões. Os técnicos também constataram que não havia sinais avançados de decomposição, o que sugere que a morte ocorreu poucas horas antes de o corpo ser localizado.
O Instituto de Medicina Legal (IML) recolheu o corpo, e o caso ficará sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará andamento às investigações.