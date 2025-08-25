Mesmo com oração da família, menino de 7 anos morre em acidente

Um menino de 7 anos, identificado como Miguel, morreu após um grave acidente de trânsito na noite de sábado (23). Apesar dos esforços prolongados da equipe de resgate, a criança não resistiu.
O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Conde de Boa Vista com a Rua Rio da Prata, no bairro Tijuca, em Campo Grande. Testemunhas relataram que os socorristas dedicaram atenção especial ao garoto, revezando-se nas tentativas de reanimação e aplicando oxigênio, mas sem sucesso.
Segundo uma moradora, o resgate mobilizou não apenas os profissionais, mas também familiares, amigos e pessoas que acompanhavam a cena. Muitos se uniram em oração, pedindo pela recuperação do menino. A mãe da vítima chegou ao local acompanhada de colegas de igreja e reforçou os pedidos de fé durante o socorro.
O marido da testemunha relatou ainda que o motorista de um Renault Logan, envolvido na colisão, tentou fugir após o acidente. Em estado visível de embriaguez e acompanhado de uma mulher, ele foi contido por moradores até a chegada das autoridades policiais.