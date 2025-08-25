Rio Sena: 4 corpos encontrados e polícia fala em serial killer

Quatro homens foram encontrados mortos no rio Sena, em 13 de agosto, e a polícia francesa prendeu um tunisiano de 24 anos apontado como principal suspeito. Considerado um possível serial killer com motivação homofóbica, o caso é tratado como um dos mais graves dos últimos anos no país.
Os corpos foram localizados em Choisy-le-Roi, na periferia de Paris. A investigação levou à prisão de Monji, detido inicialmente em uma operação contra imigração irregular. Durante a abordagem, agentes encontraram com ele celulares, documentos e cartões de crédito das vítimas. O acusado nega envolvimento nos assassinatos e não confirma a identidade atribuída pelas autoridades.
Três dos mortos eram jovens do Norte da África, com idades entre 21 e 26 anos. A quarta vítima foi um francês de 48 anos, estrangulado. Exames forenses identificaram vestígios do DNA dele em uma mancha de sangue nas calças do suspeito.
Segundo a polícia, Monji vivia em um imóvel ocupado de forma irregular perto do Sena, onde duas das vítimas também residiam. A hipótese é de que ele atraía os homens para a margem do rio, local conhecido por encontros sexuais.
Embora os quatro corpos tenham sido retirados da água no mesmo dia, as autópsias apontam que o primeiro assassinato ocorreu mais de um mês antes. A descoberta só aconteceu depois que um passageiro de trem avistou um dos cadáveres boiando e acionou as autoridades.