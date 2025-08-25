Adeus, Marlon: homicídio em Ubatuba choca moradores da região

Um crime brutal chocou moradores e turistas de Ubatuba no domingo (24). O fiscal de praia Marlon Claro dos Santos, de 38 anos, foi assassinado a tiros na Praia do Itamambuca, logo após encerrar o turno de trabalho.

Segundo a Polícia Civil, Marlon conversava com um colega na guarita quando foi surpreendido por um homem que se aproximou a pé e abriu fogo. A vítima tentou correr, mas caiu atingida pelos disparos. O Samu foi acionado, mas apenas constatou o óbito no local.