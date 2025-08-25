25 de agosto de 2025
CRIME BÁRBARO

Adeus, Marlon: homicídio em Ubatuba choca moradores da região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Marlon Claro dos Santos, de 38 anos
Marlon Claro dos Santos, de 38 anos

Um crime brutal chocou moradores e turistas de Ubatuba no domingo (24). O fiscal de praia Marlon Claro dos Santos, de 38 anos, foi assassinado a tiros na Praia do Itamambuca, logo após encerrar o turno de trabalho.

Segundo a Polícia Civil, Marlon conversava com um colega na guarita quando foi surpreendido por um homem que se aproximou a pé e abriu fogo. A vítima tentou correr, mas caiu atingida pelos disparos. O Samu foi acionado, mas apenas constatou o óbito no local.

Durante a perícia, foram encontrados dois projéteis calibre .38. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

O autor dos disparos ainda não foi identificado. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação e devem auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio doloso na Delegacia de Ubatuba.

A morte do fiscal gerou comoção e revolta nas redes sociais. Moradores expressaram medo e indignação com a escalada da violência. "Ubatuba sem lei", escreveu um morador. “Mais um homicídio… vai mudar o nome pra morro da Ubatuba!?”, ironizou outro.

Este é o segundo crime violento em pouco mais de uma semana em Ubatuba. “É impressão minha ou Ubatuba está cada dia mais violenta?? Cada dia mais abandonada", escreveu uma moradora.

