Homem tenta assaltar com arma e é rendido por moradores na região

Um homem foi detido na tarde desta segunda-feira (25) após tentar cometer um assalto na região da praia do Tenório, em Ubatuba. O caso aconteceu por volta das 14h, na rua Irene.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito armado com um revólver sendo contido por moradores. Populares reagiram à ação, entraram em confronto físico com o homem e conseguiram retirar a arma de suas mãos. Ele foi mantido sob vigilância até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante.