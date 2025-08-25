25 de agosto de 2025
DEU RUIM

Homem tenta assaltar com arma e é rendido por moradores na região

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi rendido por popular
Homem foi rendido por popular

Um homem foi detido na tarde desta segunda-feira (25) após tentar cometer um assalto na região da praia do Tenório, em Ubatuba. O caso aconteceu por volta das 14h, na rua Irene.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito armado com um revólver sendo contido por moradores. Populares reagiram à ação, entraram em confronto físico com o homem e conseguiram retirar a arma de suas mãos. Ele foi mantido sob vigilância até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Ubatuba, onde o caso está sendo investigado.

