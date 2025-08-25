SJC: Procurado é preso após ser identificado pelas câmeras do CSI

Um homem procurado pela Justiça foi preso em São José dos Campos após ser identificado pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), nesta segunda-feira (25).
Ele foi detido por volta das 11h no Complexo Viário Sérgio Sobral de Oliveira, na altura do Jardim Serimbura, zona sul da cidade, por meio do GTAM (Grupo Tático com Motos) da GCM (Guarda Civil Municipal).
O CSI desempenhou papel fundamental na operação ao identificar, por meio dos radares inteligentes, uma motocicleta azul passando pelo complexo viário. Ao cruzar as informações com os sistemas integrados, foi constatado que o proprietário do veículo possuía mandados de prisão em aberto.
Com base nessas informações, a equipe do GTAM realizou a abordagem e confirmou a identidade do suspeito. O indivíduo e a motocicleta foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o caso foi registrado no boletim de ocorrência. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.