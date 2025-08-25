SJC: Procurado é preso após ser identificado pelas câmeras do CSI

Um homem procurado pela Justiça foi preso em São José dos Campos após ser identificado pelas câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), nesta segunda-feira (25).

Ele foi detido por volta das 11h no Complexo Viário Sérgio Sobral de Oliveira, na altura do Jardim Serimbura, zona sul da cidade, por meio do GTAM (Grupo Tático com Motos) da GCM (Guarda Civil Municipal).