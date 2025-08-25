Morte de atleta em motel de SJC é registrada como 'suspeita'

O atleta Mayco Gonçalves de Oliveira Firmino, de 32 anos, passou mal e morreu em um motel de São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (25), horas depois de participar de uma competição de fisiculturismo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, após participar do evento esportivo no domingo (24), Mayco foi ao motel acompanhado da namorada para pernoitar.