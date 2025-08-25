Morte de atleta em motel de SJC é registrada como 'suspeita'

O atleta Mayco Gonçalves de Oliveira Firmino, de 32 anos, passou mal e morreu em um motel de São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (25), horas depois de participar de uma competição de fisiculturismo.
Segundo o boletim de ocorrência, após participar do evento esportivo no domingo (24), Mayco foi ao motel acompanhado da namorada para pernoitar.
Durante a madrugada, por volta das 5h30, ele apresentou dificuldades para respirar. A companheira tentou reanimá-lo e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o óbito foi constatado ainda no local.
Morte é tratada como suspeita
No primeiro registro policial, não havia indícios de violência ou lesões aparentes. Porém, em nova atualização do boletim, a ocorrência passou a ser registrada como morte suspeita, diante da possibilidade de uso de substâncias controladas.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.
Investigação
O caso foi atendido por policiais do 3º DP (Distrito Policial) de São José e segue em investigação pela Polícia Civil.