25 de agosto de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INVESTIGAÇÃO

Morte de atleta em motel de SJC é registrada como 'suspeita'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O atleta Mayco Gonçalves de Oliveira Firmino, de 32 anos, passou mal e morreu em um motel de São José dos Campos, na madrugada desta segunda-feira (25), horas depois de participar de uma competição de fisiculturismo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, após participar do evento esportivo no domingo (24), Mayco foi ao motel acompanhado da namorada para pernoitar.

Durante a madrugada, por volta das 5h30, ele apresentou dificuldades para respirar. A companheira tentou reanimá-lo e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas o óbito foi constatado ainda no local.

Morte é tratada como suspeita

No primeiro registro policial, não havia indícios de violência ou lesões aparentes. Porém, em nova atualização do boletim, a ocorrência passou a ser registrada como morte suspeita, diante da possibilidade de uso de substâncias controladas.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

Investigação

O caso foi atendido por policiais do 3º DP (Distrito Policial) de São José e segue em investigação pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários