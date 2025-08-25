Maria Silva morre aos 98 anos em SJC; veja notas de falecimento

MARIA ALICE LIAL DA FONSECA
Idade: 75
Data de falecimento: 25/08/2025
Velório: URBAM SALA 3
Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS – JACAREÍ/SP – 26/08/2025 – 16:00
TEREZINHA GONÇALVES DE OLIVEIRA
Idade: 90
Data de falecimento: 25/08/2025
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. PADRE RODOLFO KOMOREK – SJC/SP – 26/08/2025 – 13:30
VALDEMAR TEODORO ALVES
Idade: 84
Data de falecimento: 25/08/2025
Velório: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER
Sepultamento: CEM. MUN. DE SÃO FRANCISCO XAVIER – SJC/SP – 26/08/2025 – 11:00
INES ALVES DA SILVA
Idade: 91
Data de falecimento: 25/08/2025
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO – SJC/SP – 26/08/2025 – 10:00
MARIA BENEDITA DA SILVA
Idade: 98
Data de falecimento: 25/08/2025
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO – SJC/SP – 26/08/2025 – 08:00
INEZ SILVA FRANÇA LIMA
Idade: 77
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MUN. PADRE RODOLFO KOMOREK – SJC/SP – 25/08/2025 – 16:00
VICTOR HUGO BITTENCOURT BRASIL
Idade: 22
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. PADRE RODOLFO KOMOREK – SJC/SP – 25/08/2025 – 14:00
ALVARINA RIBEIRO
Idade: 84
Data de falecimento: 24/08/2025
Velório: URBAM SALA 6
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO – SJC/SP – 25/08/2025 – 10:30