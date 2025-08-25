25 de agosto de 2025
OBITUÁRIO

Maria Silva morre aos 98 anos em SJC; veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
MARIA ALICE LIAL DA FONSECA

Idade: 75

Data de falecimento: 25/08/2025

Velório: URBAM SALA 3

Sepultamento: CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS – JACAREÍ/SP – 26/08/2025 – 16:00

TEREZINHA GONÇALVES DE OLIVEIRA

Idade: 90

Data de falecimento: 25/08/2025

Velório: URBAM SALA 5

Sepultamento: CEM. MUN. PADRE RODOLFO KOMOREK – SJC/SP – 26/08/2025 – 13:30

VALDEMAR TEODORO ALVES

Idade: 84

Data de falecimento: 25/08/2025

Velório: MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER

Sepultamento: CEM. MUN. DE SÃO FRANCISCO XAVIER – SJC/SP – 26/08/2025 – 11:00

INES ALVES DA SILVA

Idade: 91

Data de falecimento: 25/08/2025

Velório: URBAM SALA 6

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO – SJC/SP – 26/08/2025 – 10:00

MARIA BENEDITA DA SILVA

Idade: 98

Data de falecimento: 25/08/2025

Velório: URBAM SALA 4

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO – SJC/SP – 26/08/2025 – 08:00

INEZ SILVA FRANÇA LIMA

Idade: 77

Data de falecimento: 24/08/2025

Velório: URBAM SALA 5

Sepultamento: CEM. MUN. PADRE RODOLFO KOMOREK – SJC/SP – 25/08/2025 – 16:00

VICTOR HUGO BITTENCOURT BRASIL

Idade: 22

Data de falecimento: 24/08/2025

Velório: URBAM SALA 4

Sepultamento: CEM. MUN. PADRE RODOLFO KOMOREK – SJC/SP – 25/08/2025 – 14:00

ALVARINA RIBEIRO

Idade: 84

Data de falecimento: 24/08/2025

Velório: URBAM SALA 6

Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAÍSO – SJC/SP – 25/08/2025 – 10:30

