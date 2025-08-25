Detento de quase 300 kg custa R$ 11 mil por dia e provoca debate

Um preso de quase 300 quilos está no centro de uma polêmica na Áustria. O caso, revelado pelo jornal austríaco Heute, tem provocado indignação por causa do alto custo para os cofres públicos.

O detento, de 29 anos, é apontado como suspeito de tráfico de drogas em grande escala. Na casa dele, em Viena, a polícia encontrou 45 quilos de maconha, dois quilos de cocaína, quase dois quilos de anfetaminas e mais de 2.000 comprimidos de ecstasy.