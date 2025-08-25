Prefeitura: MP mira casos de conflito de interesses de servidores

Após o Ministério Público apontar episódios de possível conflito de interesses entre servidores da Prefeitura de Taubaté, o prefeito Sérgio Victor (Novo) decidiu seguir recomendação da Promotoria e editou um decreto para regulamentar a atuação dos funcionários públicos nesses casos.

Segundo o decreto, o servidor que identificar "situação específica que configure conflito de interesses potencial", deverá "se declarar impedido de atuar no caso".