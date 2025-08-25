Polícia prende suspeito de roubo de moto filmado em São José

A Polícia Civil, por meio do 3º Distrito Policial, com apoio da Guarda Municipal, prendeu um jovem de 24 anos acusado de participar do roubo de uma motocicleta que ganhou grande repercussão em São José dos Campos após ser filmado. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (20), por volta das 20h30, na rua José Cobra, no bairro Parque Industrial, próximo à Clínica Sul.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na ocasião, um motociclista que levava uma criança na garupa foi abordado em um semáforo. De acordo com as investigações, os assaltantes não se intimidaram com a presença da criança e realizaram o roubo, colocando em risco a vida das vítimas.