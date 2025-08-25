Lancha com três tripulantes desaparece no litoral de São Paulo

Três pessoas em uma lancha desapareceram no mar na região de Itanhaém, no litoral de São Paulo. De acordo com a Capitania dos Portos de São Paulo, o trio estava em uma lancha de nome “Jany”, que pode ter naufragado. Um navio-patrulha da Marinha do Brasil realiza buscas pela embarcação.
Em nota, o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que o Cobom Marítimo foi acionado no sábado (23) para o naufrágio de uma embarcação com três tripulantes, ocorrido a aproximadamente 25 quilômetros da costa de Itanhaém, nas proximidades da Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras.
Segundo o GBMar, a solicitação foi feita pelo proprietário de uma marina, que disse ter recebido o pedido de socorro de um dos tripulantes e perdido o contato com ele.
"A embarcação em questão é uma lancha de 21 pés, equipada com motor Yamaha de 60HP, cuja última localização registrada foi nas coordenadas 24º20'19,8''S / 46º36'19,02''W", afirmou a corporação.
Depois que recebeu a ocorrência, o GBMar comunicou a Marinha do Brasil, por conta do mau tempo e baixa visibilidade.
O Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo participou das buscas no domingo (24), mas não seguiu na operação por conta das condições meteorológicas adversas, baixa visibilidade e distância da costa. Com isso, as buscas ficaram sob responsabilidade da Marinha, que conta com apoio da FAB (Força Aérea Brasileira) para varreduras aéreas na região.
A Capitania dos Portos informou que os procedimentos de Busca e Salvamento foram realizados pelo Comando do 8º Distrito Naval. O navio-patrulha Guajará foi empregado como navio de socorro para realizar buscas.
No entanto, não há confirmação da cidade origem da embarcação e nem o que teria ocorrido com a lancha. Segundo a Capitania, não foi encontrada nenhuma evidência, como destroços ou alguma outra prova, que comprove uma situação de naufrágio.