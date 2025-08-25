25 de agosto de 2025
MISTÉRIO

Lancha com três tripulantes desaparece no litoral de São Paulo

Três pessoas em uma lancha desapareceram no mar na região de Itanhaém, no litoral de São Paulo. De acordo com a Capitania dos Portos de São Paulo, o trio estava em uma lancha de nome “Jany”, que pode ter naufragado. Um navio-patrulha da Marinha do Brasil realiza buscas pela embarcação.

Em nota, o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que o Cobom Marítimo foi acionado no sábado (23) para o naufrágio de uma embarcação com três tripulantes, ocorrido a aproximadamente 25 quilômetros da costa de Itanhaém, nas proximidades da Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras.

Segundo o GBMar, a solicitação foi feita pelo proprietário de uma marina, que disse ter recebido o pedido de socorro de um dos tripulantes e perdido o contato com ele.

"A embarcação em questão é uma lancha de 21 pés, equipada com motor Yamaha de 60HP, cuja última localização registrada foi nas coordenadas 24º20'19,8''S / 46º36'19,02''W", afirmou a corporação.

Depois que recebeu a ocorrência, o GBMar comunicou a Marinha do Brasil, por conta do mau tempo e baixa visibilidade.

O Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo participou das buscas no domingo (24), mas não seguiu na operação por conta das condições meteorológicas adversas, baixa visibilidade e distância da costa. Com isso, as buscas ficaram sob responsabilidade da Marinha, que conta com apoio da FAB (Força Aérea Brasileira) para varreduras aéreas na região.

A Capitania dos Portos informou que os procedimentos de Busca e Salvamento foram realizados pelo Comando do 8º Distrito Naval. O navio-patrulha Guajará foi empregado como navio de socorro para realizar buscas.

No entanto, não há confirmação da cidade origem da embarcação e nem o que teria ocorrido com a lancha. Segundo a Capitania, não foi encontrada nenhuma evidência, como destroços ou alguma outra prova, que comprove uma situação de naufrágio.

