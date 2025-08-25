Lancha com três tripulantes desaparece no litoral de São Paulo

Três pessoas em uma lancha desapareceram no mar na região de Itanhaém, no litoral de São Paulo. De acordo com a Capitania dos Portos de São Paulo, o trio estava em uma lancha de nome “Jany”, que pode ter naufragado. Um navio-patrulha da Marinha do Brasil realiza buscas pela embarcação.

Em nota, o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que o Cobom Marítimo foi acionado no sábado (23) para o naufrágio de uma embarcação com três tripulantes, ocorrido a aproximadamente 25 quilômetros da costa de Itanhaém, nas proximidades da Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras.