Mestrado em Engenharia da Embraer tem bolsa de R$ 5.000; SAIBA

O período para inscrições no PEE (Programa de Especialização em Engenharia) da Embraer entra em suas semanas finais. Engenheiras e engenheiros de quase 30 especialidades diferentes podem se inscrever até o dia 7 de setembro e concorrer a uma das 45 vagas disponíveis.

Realizado em parceria com o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), o curso vai oferecer bolsa mensal de R$ 5 mil a cada novo mestrando, com reajuste de 20% no valor depois de 12 meses.