Mestrado em Engenharia da Embraer tem bolsa de R$ 5.000; SAIBA

O período para inscrições no PEE (Programa de Especialização em Engenharia) da Embraer entra em suas semanas finais. Engenheiras e engenheiros de quase 30 especialidades diferentes podem se inscrever até o dia 7 de setembro e concorrer a uma das 45 vagas disponíveis.
Realizado em parceria com o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), o curso vai oferecer bolsa mensal de R$ 5 mil a cada novo mestrando, com reajuste de 20% no valor depois de 12 meses.
“O desenvolvimento de pessoas é um investimento estratégico e uma das marcas da cultura da Embraer’, disse a vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer, Andreza Alberto.
“Ao final do mestrado, a chance de contratação desses novos talentos pela empresa é elevada: fica acima de 96%. Até hoje, mais de 1.600 egressos da iniciativa passaram a integrar nosso time, com o desafio de nos ajudar a projetar o futuro da aviação.”
Durante 18 meses, os candidatos aprovados participam de aulas de forma presencial em São José dos Campos, na sede da Embraer e no ITA, e parcialmente remota. O conteúdo é aplicado por profissionais das duas instituições e consultores contratados. Os alunos completam a formação com o título de mestrado profissional em Engenharia Aeronáutica, reconhecido pelo Ministério da Educação.
Para esta edição, podem se inscrever profissionais que se graduaram em Engenharia nos anos de 2023, 2024 ou 2025 nas modalidades: Aeronáutica ou Aeroespacial, Ambiental, Automobilística Civil, Computação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Energia, Física, Manufatura, Manutenção, Materiais, Mecânica, Mecatrônica, Metalúrgica, Minas, Naval, Nuclear, Petróleo, Produção, Química, Robótica, Sistemas, Softwares e Telecomunicações, e Transporte. É necessário nível de inglês avançado.
As inscrições estão abertas no link (clique aqui). As aulas começam em fevereiro de 2026. Os alunos ganham como benefícios convênio médico e odontológico, seguro de vida e vale-alimentação, além da bolsa mensal.